شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم في الكونفدرالية الإفريقية (بث مباشر) والان مع التفاصيل

يدخل فريق الزمالك صدام قوي أمام جور ماهيا الكيني، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد.

وتنطلق مباراة الزمالك مع جور ماهيا الكيني في الكونفدرالية وذلك اليوم الأحد في تمام الثالثة عصراً بتوقيت مدينة القاهرة، على ستاد موي ستاديوم

وصعد الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية عقب تغلبه على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل فريق جور ماهيا الكيني بعدما فاز على نظيره نيو ستار دي دوالا الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابقة لدور المجموعات من البطولة.

وستكون مباراة الزمالك مع جور ماهيا في دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية المشفرة.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من؛ جور ماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.