يقدم لكم موقع نجوم مصرية ونقلا عن وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية من موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال رابط مباشر لجميع طلبة الصف الثالث الإعدادي يمكنكم الآن معرفة النتيجة والأوائل من خلال الرابط أسفل هذا الموضوع.

الشهادة الإعدادية والنتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية نصف العام برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

ظهرت إلي الآن نتيجة العديد من المحافظات أمثال القاهرة وكفر الشيخ والجيزة ومرسي مطروح وجنوب سيناء والمنوفية ونحن بانتظار ظهور النتيجة لباقي المحافظات من خلال المواقع الرسمية للمحافظات وسنوافيكم بها فور ظهورها اعرف نتيجتك الآن من الرابط التالي

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية :

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية نصف العام برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

وبعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من محافظ الشرقية فقد ظهرت الآن النتيجة بالموقع الرسمي للمحافظة علي انه يستطيع أي طالب معرفة درجاته والمجموع الكلي فقط من خلال رقم الجلوس الخاص به استعلم عن نتيجتك الآن من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية