بوابة المنوفية الإلكترونية| استخرج نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية “ثالثة...

بعد أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول لعام 2019 سوف يبدأ جميع الطلاب وأولياء الأمور في عملية البحث عن نتيجة الإعدادية بالمنوفية التيرم الأول 2019 وتقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام سواء في مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات ومادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي والتربية الفنية والتربية الدينية، وسوف نتابع معكم سير عملية إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية

صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأنه بعد أن يتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة المنوفية سوف يقوم المختصون بتحميل النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية حتى يستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، كما أضاف سيادته أن المديرية سوف تقوم بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة حتى يتم عرضها بالمدارس.

بوابة المنوفية الإلكترونية 2019

نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم االأول

يستطيع جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية متابعة الإستعلام عن نتيجة اعدادية المنوفية 2019 الترم الأول من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية حيث يستطيع جميع الطلاب كتابة رقم الجلوس واختيار كلمة بحث وسوف تظهر جميع دراجته في كافة المواد الدراسية المقررة عليه لهذا العام، فتابعونا مع اطيب التمنيات للجميع بالتوفيق، ونتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا النجاح والتفوق.

أوشكت أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية على الإنتهاء لاعتمادها رسميا من السيد المحافظ تمهيداً لعرضها على جميع الطلاب خلال الأيام القادمة.