نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” محافظة الشرقية الترم الأول برقم...

نتابع معا نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية حيث يترقب الطلاب نتائج منتصف العام ظهور النتيجة على احر من الجمر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الإعدادي” للعام الدراسي الحالي 2018-2019 حيث أنها ظهرت في اكثر من محافظة منها محافظة القاهرة والإسكندرية .. وغيرها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الشرقية:

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية الإعلان عن النتيجة بعد ظهور نتيجة محافظة القاهرة والجيزة ، وقد اعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم لمحافظة الشرقية انه سوف يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وانتهاء أعمال المراجعة سوف يقوم موقع الشرقية توداي وهو الموقع الخاص بمحافظة الشرقية بالإعلان عن نتائج الطلاب .

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية:

وقد اعلن محافظ الشرقية “السيد ممدوح غراب” اعتماد نتيجة الإعدادية لمحافظة الشرقية وسوف يتم الإعلان عنها في اي لحظة كل ما على الطالب متابعة موقع نتائج الامتحانات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” محافظة القليوبية .. المنيا .. المنوفية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

ويمكنك عزيزي الطالب ترك رقم جلوسك اسفل هذا المقال وسوف تقوم أدارة موقع نجوم مصرية كالعادة بإرسال النتيجة إليكم فور ظهورها ويتمني لكم موقع نجوم مصرية دوام النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن درجات المجالات لا يتم احتسابها ضمن المجموع وأيضا التربية الفنية والتربية الرياضية والكمبيوتر بالإضافة، وسوف يتم احتساب مجموع درجات الترم الأول من 140 درجة والترم الثاني بحيث يكون مجموع الدرجات للترمين معا 280