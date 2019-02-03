نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الاول 2019

خلال اليوم وبشكل رسمى من المنتظر أن يتم الأعلان عن نتيجة إمتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادى بمحافظة المنوفية , وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية بالمنوفية .

جاء ذلك وفقاً لما أعلن عنه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية السيد مختار شاهين عبر تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد أكد من خلالها على إنتهاء اعمال تصحيح اجابات الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة المنوفية 2019 .

كما أضاف السيد مختار شاهين بأنه يتم حالياً أعمال المراجعة بالإضافة إلى رصد وتجميع الدرجات النهائية للطلاب وذلك فى الكنترول الرئيسى بمنطقة شبين الكوم لجميع الإدارات التعليمية , مشيراً إلى أنه قد تم توفير سبل الراحة لجميع المعلمين القائمين على أعمال التصحيح حتى لتفادى حدوث أى أخطاء .

هذا ومن المنتظر أن يتم عرض النتيجة النهائية لإعدادية المنوفية على السيد المحافظ اللواء سعيد عباس خلال الساعات القليلة القادمة ليقوم بإعتمادها ومن ثم الإعلان عنها بكافة المدارس وعلى الموقع الرسمة لمدية التربية والتعليم بالمنوفية .

ولمن يرغب فى الحصول على النتيجة يمكنه وضع رقم الجلوس الخاص به فى تعليق اسفل الصفحة وسوف نقوم بجلبها له فور ظهورها , وبالتوفيق لجميع الطلبة .