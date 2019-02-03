“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم “الصف الثالث...

تنشر بوابة “نجوم مصرية” روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول والتي يترقبها أعداد كبيرة من طلاب الشعب المصري على أحر من الجمر، فقد أكدت المصادر الرسمية أن درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس ستظهر عقب الانتهاء تمامًا من كل أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجميعها بكل دقة وحرص وشفافية، لتظهر خلال الساعات القليلة المقبلة في كل محافظات الجمهورية، نحن من خلال هذا المقال نعمل جاهدين في تقديم خدمة مميزة لكل الطلاب وأولياء الأمور بالتحديث المستمر على مدار الساعة.

من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الإعدادية 2019 الترم الأول في محافظة الشرقية والغربية نهاية الأسبوع الجاري، المنيا والقليوبية وأسيوط وقنا وسوهاج والدقهلية منتصف هذا الأسبوع، وعن البحيرة بورسعيد والمنوفية والبحر الأحمر وباقي محافظات صعيد مصر مطلع هذا الأسبوع.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

وفي نفس السياق، يترقب الطلاب ظهور نتائجهم رغبة في الاطمئنان على المجهود الدراسي الشاق طوال الترم الأول والذي يتمثل في المذاكرة والسهر واللذهاب للدروس الخصوصية وتحصيل العلم نافعه، في سبيل الوصول إلى لائحة الأوائل وبالتالي سعادة الأسر الخاصة بهم سعادة لا توصف بعد معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 76.6%، بلغ عدد المتقدمين 152848 طالبا وطالبة، عدد الحضور 150556 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 115323 طالبا وطالبة، وحصلت إدارة وسط التعليمية على المركز الأول تليها القاهرة الجديدة ثم حلوان – ظهرت نتائج الصف الثالث الإعدادية الترم الأول 2019 في القاهرة على التليفون الأرضي وموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية.

وكان محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، قد أعلن في وقت سابق أنه يتم تجميع إجابات الطلاب من 34 كنترول تصحيح على مستوى المحافظة، على أن تعتمد من جانب محافظ القاهرة الأسبوع الجاري، وتظهر على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد إعلانها على التليفون الأرضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة بعدما تم اعتمادها رسميًا منتصف الأسبوع الماضي بنسبة نجاح 71.23%، وهي مرتفعة قليلاً عن العام الماضي.

فيما أشار خالد حجازى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تصريح خاص لجريدة نجوم مصرية، أنه شدد بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والتقدير مع مراعاة الدقة والحيادية بين الجميع حتى يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 في الترم الأول سريعًا على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، ويمكن الجميع معرفة نتيجته عبر الإنترنت برقم الجلوس دون الحاجة لمراجعة المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 شمال سيناء

وقد أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء المهندسة ليلى مرتجى أن النتيجة ستكون جاهزة للاعتماد من جانب المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة خلال الساعات القليلة المقبلة، جيث أنه تم الانتهاء من كافة أعمال نتائج الصف الثالث الإعدادي بالاسم فقط ورقم الجلوس، وتبقى اعتمادها من جانب المحافظ فقط.

نتائج الطلاب الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

اعتمد المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية منذ أيام قليلة بنسبة نجاح بلغت 86.1%، ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 82 ألفًا و699 طالبًا وطالبة، بينما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 70 ألفًا و352 طالبًا وطالبة.

وقد أردف جمعة ذكري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن خالص سعادته بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة من جانب فريق التصحيح الذي يعمل جنبًا إلى جنب في تعاون واجتهاد، موضحًا أن أعمال التصحيح انتهت بدقة كبيرة، على أن ترتفع نسبة نجاح هذا العام عن سابقه.

وكان بعض الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء تفيد بظهور نتيجة الصف الثالث الاعدداي 2019 محافظة الإسكندرية ترم أول، إلا أن المديرية نفت تلك الأنباء وبينت كذبها وما تهدف إلا لإثارة القلق في نفوس الطلاب، هذا وتعد محافظة الإسكندرية من أوائل المحافظات التي تعلن النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مطروح

اعتمد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.3%، وتقدم ما يقرب من 6996 طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، للاستعلام عن النتيجة من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية

يعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات فقط، على أن لا تتأخر عن منتصف هذا الأسبوع، فيما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إلى ارتفاع نسب النجاح وانتهاء أعمال التصحيح رسميًا وسيتم نشر النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتائج الامتحانات فور اعتمادها.

تحديث: أكد تعليم المنوفية، أن الكنترول الرئيسي بشبين الكوم انتهى من أعمال التصحيح والمراجعة فعليًا خلال الساعات القليلة الماضية، وسيتم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بالمنوفية اليوم الأحد، وتم توفير الراحة الكاملة للمعلمين لأداء أعمالهم على أكمل وجه.

لمعرفة نتيجة الاعدادية في المنوفية من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 محافظة الدقهلية

وبخصوص نتيجة إعدادية الدقهلية 2019، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم علي عبد الرؤوف خلال تصريحات صحفية رسمية لنجوم مصرية، أن أعمال التصحيح منتظمة بعدما تفقد مراكز التصحيح بنفسه، مشدداً على ضرورة التغاضي عن بعض أخطاء الطلاب الصغيرة؛ لأن التعليم يعمل في خدمة الطلاب والطالبات، على أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة الدقهلية منتصف الأسبوع الجاري.

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الخدمات الإلكترونية الخاصة بنتائج الامتحانات من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس 2019

أعلن محمد عزب مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا هو مطلع الأسبوع الجاري، ولا يوجد أي خطأ في أعمال التصحيح، حيث يعمل كنترول المنيا بجد واجتهاد ليحصل كل طالب على حقه كاملاً.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القليوبية نصف السنة

وعن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستظهر على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتائج الامتحانات منتصف الأسبوع الجاري وتحديداً يوم الثلاثاء فما قبل، موضحًا أن سبب تأخر إعلان الدرجات هو ترامي أطراق تلك المحافظة، فضلاً عن كثرة أعداد الطلاب بها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2019 برقم الجلوس محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 دائمًا تكون من أواخر المحافظات التي تعلن النتيجة، ومع ذلك فإنها تضع الدقة والحذر أثناء التصحيح في عين الاعتبار، لذلك يحصل طلابها على أعلى الدرجات بالرغم من صعوبة بعض الامتحانات مثل الهندسة وقطعة النحو في اللغة العربية، والجميع يترقب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم فقط على موقع الشرقية توادي نتيجة والبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

الشرقية توداي نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تنشر النتائج فور اعتمادها دون انتظار رفعها على مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة

انتهت محافظ البحيرة من أعمال التصحيح والتقدير اليوم السبت، وسوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس والاسم خلال ساعات بعد أن يتم اعتمادها من جانب اللواء هشام عبد العزيز محافظ البحيرة.

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الغربية 2019

يعتمد المحافظ اللواء هشام السعيد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية موقع وزارة التربية والتعليم نهاية هذا الأسبوع لتظهر على مديرية التربية والتعليم بالغربية يوم الأربعاء والخميس في المدارس، فضلاً عن ارتفاع كبير في نسبة النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019

لم تظهر حتى الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة قنا الترم الأول، على أن يتم إعلانها على البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا عقب اعتمادها خلال ساعات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج البوابة الالكترونية

يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة سوهاج خلال ساعات قليلة، وتحديداً مساء يوم الإثنين من الأسبوع الجاري في كل الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 برقم الجلوس

من المقرر أن ترتفع نسبة طلاب الإعدادية هذا العام، حيث أن امتحانات إعدادية بني سويف سهلة على لسان الطلاب، فضلاً عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف بالاسم 2019 على البوابة الإلكترونية للمحافظة خلال ساعات معدودة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 بالاسم ورقم الجلوس

لم يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 برقم الجلوس على موقع فيتو وموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط، ولكن بدأ العد التنازلي الفعلي على إعلانها.

نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم

انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من أعمالها وسيتم نشر النتائج في القريب العاجل على البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم.