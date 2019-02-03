نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم جلوس الطالب نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث قام محافظ، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتيجة معكم من خلال هذا التقرير، هذا حيث سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.

وبالتالي فإنه من المؤكد أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان خلال الأيام القليلة القادمة، ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بأسوان برقم جلوس الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان سيتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، حيث سجلت نتيجة 2018 نسبة نجاح 75.1%، ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الاعدادية وقتها في أسوان 25368 طالب وطالبة، قام 24929 طالب وطالبة بحضور الامتحان، بينما بلغت أعداد الناجحين منهم 18715 طالب وطالبة.

أما بالنسبة لنتيجة الاعدادية المهنية بأسوان 2018، فقد وصل عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إلى 481 طالب وطالبة، قام من بينهم 399 طالب وطالبة بحضور الامتحان ووصلت أعداد الناجحين من بين الحاضرين إلى 346 طالب وطالبة، وبالتالي فإن نسبة النجاح التي سجلتها الإعدادية المهنية وصلت إلى 86.7%.

أما بالنسبة لأعداد المتقدمين من المكفوفين فقد وصل عددهم إلى ثلاثة طلاب، تقدم جميعهم لآداء الامتحان وحضره جميعهم، ووصلت نسبة النجاح إلى 100%، بينما تقدم للامتحان 17 طالب من الصم وضعاف السمع، ووصلت نسبة النجاح إلى 100%.

رابط نتيجة الاعدادية بأسوان

هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسوان من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب، أو يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس وسنقوم بتوفير النتيجة لكم خلال دقائق.

لازلنا في متابعة مع حضراتكم لآخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان، حيث لا تزال عمليات التصحيح ورصد الدرجات مستمرة إلى الآن ولم تنتهي بعد.