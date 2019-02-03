“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر الترم الأول بالاسم عبر موقع...

ينتظر جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة البحر الاحمر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك بعد أن انتهى جميع الطلاب في البحر الأحمر من أداء امتحانات الفصل الدراسي الاول والتي بدات يوم الخميس الموافق 17 يناير 2018 وانتهت يوم الخميس الموافق 24 يناير، وحسب التقارير التي قامت برفعها لجنة متابعة سير الامتحانات المشكلة من قبل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فقد انتهت الامتحانات في جو يسوده الهدوء ولم يتم رصد أي مخالفات داخل اللجان من قبل الطلاب أو من قبل السادة الملاحظين، كذلك لم توجد أي شكاوى من أسئلة الامتحانات والتي جاءت في مستوى جميع الطلاب.

نتيجة إعدادية البحر الأحمر

والآن وعقب انتهاء الامتحانات ينتظر ويترقب جميع الطلاب في البحر الأحمر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019، وذلك بعدما بدات الكثير من المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية بإعلان نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعداية بها، حيث انتهت بالفعل جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة لكل أوراق الإجابات الخاصة بطلاب البحر الأحمر، وبالفعل في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالحافظة بعرض النتيجة على السيد محافظ البحر الأحمر ليقوم باعتمادها وإعلانها لجميع الطلاب.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

نتيجة إعدادية البحر الاحمر 2019 التيرم الأول

منذ لحظات قليلة قام محافظ البحر الأحمر السيد اللواء أحمد عبد الله باعتماد نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة البحر الأحمر، هذا وقد بلغت نسبلة النجاح 76.7% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الترم الاول لهذا العام، وقد قام السيد المحافظ بتقديم الشكر للأستاذة نورة فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على المجهودات الكبيرة التي قامت بتقديمها.