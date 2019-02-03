الآن نتائج توجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 “الثانوية العامة” بالاسم ورقم الجلوس من...

سيتم اليوم رسمياً إعلان نتائج التوجيهي الدورة الصيفية للعام الدراسي 2018 بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الأردنية، إعلان نتائج الامتحانات في جميع الفروع والتخصصات، وذلك في خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن صرح مصدر مسئول من وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن جميع أعمال تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المواد الدراسية في جميع أنحاء المملكة الأردنية، انتهت بعد أن تم المراجعة النهائية داخل الكن ترولات، وتم رصد الدرجات لإعداد الكشوف النهائية للنتيجة، ومن المقرر اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، خلال ساعات وسيتم رفعها على مواقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وقد استمرت امتحانات الدورة الصيفية هذا العام فترة ما يقرب من 20 يوما تقريبا، بعد أن تقدم 89 ألف و968 طالب وطالبة، لأداء امتحانات النظامين في الدورة الصيفية 2018 منهم 85 ألف طالبة وطالبة التابعين للدراسات الخاصة موضحا أن نسبة النجاح في الفترة الصيفية ارتفعت عن نسبة النجاح في الفترة الشتوية وأنه سوف يتم إعلان نتائج نتائج التوجيهي الدورة الصيفية للعام الدراسي 2018 من خلال مؤتمر صحفي ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج توجيهي الأردن الدورة الصيفية بالاسم ورقم الجلوس

وقد بلغ عدد الطلاب النظامين 89ألف و968 طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدورة الصيفية التابعين للدراسات الخاصة فقد بلغ 85 ألف طالبة وطالبة، جدير بالذكر أن نسبة النجاح في الدورة الشتوية التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي قد بلغت 80%، ويتوقع وزير التربية والتعليم الأردني ارتفاع نسبة النجاح في الدورة الصيفية عن نسبة النجاح في الدورة الشتوية، وذلك بسبب المجهود المضعف الذي بذل من قبل الطلاب والمعلمون في هذه الدورة.

في خلال ساعات سيتم اعتماد النتيجة الثانوية الأردنية، ورفع النتيجة على موقع وزارة التعليم.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2019

موقع وزارة التربية والعليم الأردنية.

نتائج توجيهي الدورة الصيفية.

عمان جو.

انتظروا ظهور نتائج التوجيهى الأردن خلال الساعات المقبلة