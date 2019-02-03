نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية ورابط استعلام النتيجة سنقوم بتقديمها لكم، حيث قام محافظ الإسماعيلية اللواء “يس طاهر” باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2018 بنسبة نجاح 82.28%، أي بارتفاع قدره 2.21% بالمقارنة بنسبة الاعدادية للعام 2016/2017، كما لاحظنا أيضا تفوق ملحوظ من البنات على البنين في نتيجة هذا العام، حيث نجحت البنات في السيطرة على المراكز العشرة الأولى في عام 2017/2018.

ويمكنكم الآن الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب، حيث ننشر لكم خلال هذا المقال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية “الثالث الاعدادي” الترم الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية يمكنكم الاستعلام عنها الآن من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة :

أوائل الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية العام الدراسي 2017/2018

نجح البنات هذا العام في احتلال المركز الأول في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية، وننشر لكم أسماء الأوائل: