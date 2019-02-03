نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية نصف العام برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، وذلك بعد أن انتهى طلاب المرحلة الاعدادية منذ فترة من امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة الشرقية، حيث تشهد الفترة الحالية انتظار الطلاب وأولياء الأمور ظهورالنتيجة، ومن المنتظر الإعلان عن النتيجة قريبًا.

بحيث يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس، هذا حيث توفر محافظة الشرقية نتائج الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، وتعد المرحلة الاعدادية من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب خلال مرحلة التعليم الأساسي، حيث تحدد المرحلة الاعدادية أي من المدارس الثانوية سيلتحق الطالب، وذلك في ظل وجود جهات مختلفة للمدارس الثانوية يتم تحديد الجهة التي سينضم لها الطالب عن طريق مجموع الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية

أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية على الظهور، ويمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال رقم الجلوس، وذلك بعد ظهورها مباشرة، هذا ونوفر لكم من خلال موقعنا رابط الاستعلام عن النتيجة، وذلك من خلال موقع الشرقية توداي، حيث يقوم الموقع بتقديم خدمة عرض نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية برقم الجلوس فقط، ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط بوابة التعليم الأساسي للمحافظة.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.

قم بالضغط على أظهر النتيجة وانتظر حتى تظهر نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنه.

يمكن أيضا الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الشلاقية من خلال رابط موقع الشرقية توداي فور ظهورها مباشرة.