“متابعة حصرية” إعرف نتيجة إعدادية سوهاج 2019 “الصف الثالث الإعدادي” الترم...

حالة من الفرحة والبهجة العارمة عمت جميع الإدارات التعليمية في محافظة سوهاج بجنوب مصر، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 للصف الثالث الإعدادي، وذلك بعد فترة امتحانات استمرت لمدة سبعة أيام كاملة، حيث بدأت امتحانات الشهادية الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة سوهاج يوم الأربعاء الموافق 16-1-2019، وانتهت الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 23-1-2019، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال آخر مستجدات إعلان نتيجة الترم الأول 2019 لإعدادية سوهاج، وكذلك سوف نقوم بتوفير رابط مباشر لإعلان النتيجة عندما يتم توفيره.

نتيجة إعدادية سوهاج 2019

تتميز محافظة سوهاج عن بقية محافظات جنوب الصعيد بأن بها عدد كبير من المدارس الإعدادية، وكذلك هناك عدد كبير من الطلاب مقيد في امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، ويرجع السبب الرئيس في زيادة وارتفاع أعداد الطلاب في سوهاج إلى وجود طفرة ووعي قومي كبير عند أهالي هذه المحافظة.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية سوهاج 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة سوهاج

أكد الأستاذ عمر شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن عملية الامتحانات داخل معظم اللجان صارت على أكمل وجه ودون وجود أي مشاكل أو صعوبات أو شكاوى من الطلاب داخل اللجان، كما أكد سيادته أن عمليات التصحيح سوف تتم بقدر كبير من الدقة، وأكد سيادته ان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج سوف يتم رفعها بعد انتهاء أعمال الكنترولات على بعض المواقع الإلكترونية وذلك قبل إعلان ظهورها في المدارس من خلال هذا الرابط

ويعد الموقع السابق هو الموقع الوحيد والمعتمد الذي سيقوم بنشر نتيجة إعدادية سوهاج التيرم الأول 2019 فور اعتمادها.