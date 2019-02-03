“استخرج برقم الجلوس” نتيجة الإعدادية محافظة قنا 2019 “ثالثة اعدادي” الترم...

نقدم إلى جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة قنا وكل الإدارات التعليمية التابعة لها متابعة إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019، وذلك بعد حالة الترقب والقلق الشديد من جميع الطلاب وأولياء الأمور في جميع المراكز التابعة لمحافظة قنا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتابع معكم الإستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2019 بأسهل وأيسر الطرق، وذلك فور الانتهاء من أعمال كنترولات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا 2019

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة قنا قريبا، وذلك بسبب أن أعمال الكنترول قد بدأت فور إنتهاء الإمتحانات مباشرة، ليتم تجهيز النتيجة في أقرب وقت ممكن، وقد أشار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الأستاذ صبري خالد بضرورة تحري الدقة أثناء عملية تصحيح الأوراق لكي يأخذ كل طالب حقه، كما أشار سيادته أن جميع أعمال اللجان والامتحانات قد مرت بسلام ودون تسجيل أي مخالفات من الطلاب أو السادة الملاحظين.

الاستعلام عن نتيجة اعدادية قنا 2019 الترم الأول

نتيجة اعدادية قنا 2019 الترم الأول

أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن مديرية التربية والتعليم بقنا سوف تقوم بتوفير رابط مباشر لإعلان نتيجة الإعدادية بقنا 2019 التيرم الأول فور اعتماد النتيجة رسميا من قبل السيد المحافظ وذلك حتى يمكن للطلاب الاستعلام من خلاله عن نتيجة اعدادية قنا، حيث يستطيع الطالب متابعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى بقنا الترم الثاني من خلال الرابط التالي:-

يقوم الطالب بالدخول على الرابط السابق ذكره وكتابة رقم الجلوس ثم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر له النتيجة فورا.