كنترول اعدادية أسيوط | إعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة أسيوط “3 اعدادي” الترم...

بعد أن قامت الكثير من محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء بإسدال الستار على امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، يترقب حاليا طلاب وطابات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة أسيوط إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بها، ونحن ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لجميع أحبائنا طلاب وطالبات محافظة أسيوط جميع الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019 الترم الأول، كما سنقوم بتوفير رابط مباشر فور اعتماد النتيجة وإعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019

ينتظر حاليا جميع الطلاب بمحافظة أسيوط بكل إداراتها التعليمية مثل إدارات (الغنايم وساحل سليم والفتح والبداري والقوصية وديروط ومنفلوط) وباقي الإدارات الأخرى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية خصوصا وأن محافظة أسيوط تعتبر من أولى المحافظات التي انتهت من الامتحانات مبكرا، حيث انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بأسيوط يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019، وقد مرت جميع أعمال الامتحانات داخل اللجان في جميع أنحاء المحافظة بسلام ودون وجود شكاوى أو مخالفات تم رصدها من قبل الطلاب أو من قبل الملاحظين.

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2019 نصف العام

أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن جميع أعمال الكنترولات في المحافظة قد شارفت على الإنتهاء من جميع الأعمال الموكلة بها من رصد وتصحيح وتجميع، كما أكد سيادته أنه سوف يقوم في غضون الأيام القليلة القادمة بعرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها وإعلانها لجميع الطلاب، وقد أعلن سيادته أن النتيجة بمجرد اعتمادها سوف تكون متاحة عبر بعض المواقع الإلكترونية، وسوف نوفر لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط رابط مباشر فور توفره.

جيث يقوم الطلاب بالدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس والضغط على مربع عرض النتيجة للاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية 2019.