“صدور” نتيجة الإعدادية أسيوط 2019 الترم الأول “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس عبر...

أدي طلاب محافظة أسيوط في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وهى إدارات (منفلوط والقوصية وديروط والغنايم وساحل سليم والفتح والبداري وأسيوط) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وحسب تصريحات الطلاب وأولياء الأمور فإن جميع الأسئلة جاءت مناسبة لجميع مستويات الطلاب وجاءت من داخل المقررات الدراسية والكتاب الوزاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه عقب انتهاء الامتحانات التحريرية في جميع المدارس بمحافظة أسيوط سوف تبدأ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات داخل مراكز التصحيح في المحافظة، كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط على لسان مدير المديرية أن أعمال الكنترول سوف تبدأ على الفور من الرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة لكافة أوراق الإجابات، وعقب إنتهاء هذه الأعمال سوف تبدأ مباشرة الأعمال الختامية وإعداد كشوف الطلاب تمهيدا لعرض النتيجة على السيد محافظ أسيوط ليقوم باعتمادها وإعلانها للجميع.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسيوط 2019

نتيجة الاعدادية اسيوط 2019 الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول سوف تكون متاحة على بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر الرابط التالي وذلك فور اعتماد النتيجة:-

حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس متابعة الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية بأسيوط، النتيجة لم تظهر بعد وسوف نقوم بتوفير رابط مباشر للنتيجة فور إتاحتها، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح الباهر.