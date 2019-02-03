“إستخراج” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2019 “الصف الثالث...

بعد يومين تقريبا سوف يتم إسدال الستار على امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة بني سويف وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها وهى إدارات (بني سويف والواسطى وناصر وسمسطا وأهنسيا والفشن وببا)، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن جميع لجان الامتحانات داخل المحافظات لم تقوم بتقديم أي شكاوى تتعلق بوجود مشاكل داخل اللجان سواء من الطلاب أو من الملاحظين، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بنى سويف

أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه يتوقع ارتفاع نسبة النجاح في الترم الأوللهذا العام عن العام الماضي، وأعلن سيادته أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات نصف العام يقرب من 44467 طالبًا وطالبة وقد أدى هؤلاء الطلاب أمام 273 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة في جميع أنحاء المحافظة، كما أعلن سيادته أن أعمال التصحيح سوف تبدأ رسميا يوم السبت الموافق 26-1-2019 في مراكز التصحيح بالمحافظة.

رابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2019 الترم الأول

كما أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول سوف يتم الإعلان عنها عبر بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد سيادته أنه سوف يتم رفع النتيجة ببعد اعتمادها رسميا عبر هذا الرابط

حيث يستطيع الطلاب الآن من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي فورا.