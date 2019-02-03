بوابة بنى سويف الإلكترونية | “صدور” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2019...

أيام قليلة وتبدأ بعض المحافظات في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2019 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لطلاب الشهادة الإعدادية ويترقب حاليا طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول في جميع الإدارت التعليمية التابعة لها ومنها إدارة (الفشن وببا وبني سويف وسمسطا وأهناسيا وناصر والوسطى)، ونحن ومن خلال متابعتنا وتغطيتنا لجميع نتائج المراحل التعليمية المختلفة، سوف نتابع أخبار إعلان نتيجة إعدادية بني سويف ونوافيكم بكل ما هو جديد يتعلق بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بمتابعة سير عملية امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 في الكثير من الإدارات التعليمية ببني سويف، وقد تأكد سيادته من سير الامتحانات على خير ما يرام، كما تأكد سيادته أنه لا توجد أي مشاكل داخل لجان الامتحانات، وكانت امتحانات إعدادية بني سويف بدأت الخميس الموافق 17-1-2019 وانتهت الخميس 24-5-2019، وقد امتحن الطلاب في هذه الفترة في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العم الدراسي، وهى مواد (العربي والإنجليزي والجبر والهندسة والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والعلوم والحاسب الآلي).

رابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019 الترم الأول

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان الشهادة الإعدادية داخل محافظة بني سويف الترم الأول 2019 بلغ 279 لجنة، وأن عدد الطلاب الذين كان لهم حق دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ ما يقرب من 44 ألف و250 طالب وطالبة، كما أكد سيادته أنه يمكن متابعة الإستعلام عن نتيجة إعدادية بني سويف الترم الثاني عبر الرابط التالي:-

ومن خلال موقعنا نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق.