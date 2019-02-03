نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 03-2-2019 في البنوك تحديث متواصل، حيث يلقى سعر الريال السعودي في مصر اهتماماً كبيراً من جانب المواطنين، لأن الريال السعودي التي يتم تداولها في مصر، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة، وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر، وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 03-2-2019

تعيش العملة السعودية حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك مع انتهاء موسم الحج، فأصبحت حاله العرض والطلب في سوق العملات المصري في معدلها الطبيعي، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.71 للشراء، بينما سعر البيع 4.73 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الريال السعودي في جميع البنوك العامة والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.71 البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع: 4.71 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلي المصري 4.71 4.73 4 أيام البنك المصرى الخليجى 4.71 4.73 3 أيام بنك مصر 4.71 4.72 27 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.71 4.73 27 دقيقة بنك عودة 4.70 4.73 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.70 4.73 3 أيام بنك بلوم 4.69 4.82 26 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.69 4.72 3 أيام البنك الزراعى المصرى 4.69 4.74 5 أيام البنك المركزى المصرى 4.69 4.73 3 أيام بنك قناة السويس 4.69 4.73 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 4.68 4.72 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 3 أيام بنك المشرق 4.68 4.73 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.67 4.72 26 دقيقة كريدى أجريكول 4.67 4.72 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.67 4.72 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.67 4.72 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.67 4.73 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.67 4.73 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.67 4.76 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.67 4.73 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.67 4.72 4 أيام المصرف المتحد 4.66 4.72 3 أيام بنك الإسكندرية 4.66 4.71 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.66 4.72 3 أيام بنك البركة 4.62 4.76 يومين بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 6 أيام

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

يختلف سعر الريال السعودي في السوق السوداء ولدى تجار العملة عن السعر الرسمي في البنوك المصرية، وذلك لأن تجار العملة السعودية يستغلون حاجة المواطنين لتلك العملة، وبالتالي يقومون برفع سعر البيع والشراء، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مبلغ 4.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.78 جنيه، وذلك بفارق 3 قروش عن السعر في البنوك الحكومية. سعر الريال السعودي اليوم

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

منذ قرار البنك المركزي عام 2016 بتعويم الدولار في البنوك المصرية وبالتالي تعويم جميع العملات العربية والأجنبية، أصبحت أسعار الريال السعودي تخضع لقانون العرض والطلب، فمع ارتفاع الطلب على الريال السعودي في وقت الحج والعمرة، يرتفع السعر ارتفاعاً طفيفاً، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، لذلك فالسعر متذبذب ومعرض للتغير في أي وقت ولا يمكن توقعه سواء في البنوك أو السوق السوداء.

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سجلت العملة السعودية اليوم الأحد 03-2-2019 في المصرف العربي الدولي 4.69 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.72 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في بنك كريدي أجريكول 4.67، وسجل سعر البيع 4.72 جنيه، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، تابعوا معنا سعر الريال السعودي اليوم في البنوك محدث فور تغير الأسعار.

نرحب بتعليقاتكم أسفل المقال بتوقعاتكم لسعر الريال السعودي في مصر خلال الأيام المقبلة.