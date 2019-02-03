نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأحد 03-2-2019 في البنوك أسعار العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الأحد 03-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.72 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.20 للشراء و20.37 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 المصرف المتحد البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.63 17.73 27 دقيقة بنك عودة 17.63 17.73 3 أيام بنك البركة 17.63 17.70 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.62 17.72 3 أيام كريدى أجريكول 17.62 17.72 3 أيام بنك المشرق 17.62 17.72 3 أيام بنك قناة السويس 17.62 17.72 3 أيام بنك بلوم 17.60 17.70 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 4 أيام بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.60 17.70 3 أيام البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 3 أيام بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70 4 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.60 17.70 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 4 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.60 17.70 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.60 17.70 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 3 أيام المصرف المتحد 17.60 17.70 3 أيام بنك الإسكندرية 17.60 17.70 3 أيام بنك مصر 17.60 17.70 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 5 أيام البنك المركزى المصرى 17.59 17.73 3 أيام

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.23 بنك عودة أقل سعر للبيع: 20.33 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ المصرف العربى الدولى 20.23 20.37 3 أيام بنك عودة 20.23 20.42 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 20.22 20.40 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 20.22 20.42 3 أيام بنك المشرق 20.22 20.41 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.22 20.41 3 أيام بنك قناة السويس 20.21 20.41 3 أيام كريدى أجريكول 20.21 20.41 3 أيام البنك المصرى الخليجى 20.21 20.41 3 أيام البنك المركزى المصرى 20.21 20.37 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 20.21 20.40 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.20 20.37 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.20 20.38 3 أيام بنك التنمية الصناعية 20.20 20.38 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 20.20 20.38 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 20.20 20.38 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 20.20 20.38 3 أيام البنك الأهلي المصري 20.20 20.38 3 أيام بنك مصر 20.20 20.38 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 20.20 20.38 3 أيام بنك بلوم 20.20 20.37 3 أيام المصرف المتحد 20.19 20.38 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 20.19 20.38 3 أيام البنك الزراعى المصرى 20.18 20.40 3 أيام بنك الإسكندرية 20.18 20.35 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 20.16 20.36 يوم واحد بنك البركة 20.14 20.42 يومين بنك التعمير والإسكان 20.05 20.51 3 أيام

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.71 البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع: 4.71 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلي المصري 4.71 4.73 4 أيام البنك المصرى الخليجى 4.71 4.73 3 أيام بنك مصر 4.71 4.72 27 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.71 4.73 27 دقيقة بنك عودة 4.70 4.73 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.70 4.73 3 أيام بنك بلوم 4.69 4.82 26 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.69 4.72 3 أيام البنك الزراعى المصرى 4.69 4.74 5 أيام البنك المركزى المصرى 4.69 4.73 3 أيام بنك قناة السويس 4.69 4.73 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 4.68 4.72 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 3 أيام بنك المشرق 4.68 4.73 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.67 4.72 25 دقيقة كريدى أجريكول 4.67 4.72 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.67 4.72 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.67 4.72 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.67 4.73 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.67 4.73 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.67 4.76 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.67 4.73 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.67 4.72 4 أيام المصرف المتحد 4.66 4.72 3 أيام بنك الإسكندرية 4.66 4.71 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.66 4.72 3 أيام بنك البركة 4.62 4.76 يومين بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 6 أيام

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرار سعر العملات اليوم الأحد 03-2-2019 في البنوك والسوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 20.20 للشراء، وسجل سعر البيع 20.37، فيما سجل متوسط سعر الريال العماني اليوم للشراء 45.78، بينما سجل سعر البيع 46.05، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.