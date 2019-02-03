“جاري إعلان” نتائج الإعدادية المنوفية 2019 الترم الأول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة...

تقرر وفق مصدر مسئول أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية ينتظر اليوم الأحد اعتمادها من المحافظ اللواء “سعيد عباس”، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات النهائية، والتي تتم الآن بالكنترول الرئيسي بشبين الكوم ، حيث يزداد البحث والتشوق من طلبة وطالبات محافظة المنوفية للاطمئنان عن نتائج الإعدادية المنوفية 2019 الترم الأول، حيث جاري رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، والمنتظر رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، ضمن المواقع الرسمية المخصصة لاستخرج النتائج بمحافظة المنوفية للمراحل التعليمية.

نتائج الإعدادية المنوفية 2019 الترم الأول ينتظر الطلاب في جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية من تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات، وننتظر رفعها بموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية للنتائج، حيث من الضغط على البوابة قد لا تفتح معكم بسهولة.

نتائج الإعدادية المنوفية 2019

نقدم لكم رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية لاستخراج نتائج الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 الترم الأول، والمنتظر كذلك أن ترفع عبر موقع المديرية التعليمية بالمنوفية، ومن أكثر المحافظات في عدد الطلاب، حيث ينتظر النتائج نحو 107 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي بالمحافظة.

حيث يتم رفع النتيجة بالبوابة التعليمية بالمنوفية، وجاري تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 عبر الموقع الإلكتروني.