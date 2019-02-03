سعر الدولار اليوم الأحد 3 فبراير 2019 بالبنوك والسوق السوداء استقرار أسعار الدولار أمام الجنية في...

استقرار ملحوظ في أسعار الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، عقب الإنخفاضات التي شهدتها سعر العملة الأمريكية مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي بالبنوك الرسمية، ثم عاود الدولار ارتفاع أسعاره بشكل مؤقت أمام الجنية في منتصف تعاملات الأسبوع، قبل أن يستقر سعر صرف العملة الأمريكية قبل أن تُنهي البنوك تعاملاتها الرسمية الخميس الماضي، مع توقعات بأن يتحرك سعر الدولا اليوم الأحد في البنوك، ليشهد سوق صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك، وإن كان سعر الدولار سيميل للإستقرار في باقي البنوك الأخرى.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 17.64 شراء و17.73 بيع، بنك اتش اس بي سي 17.63 شراء و17.73 بيع، وهو نفس السعر في كلا من بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي – البنك الأهلي الكويتي – بنك عودة، سعر الدولار في بنك البركة 17.62 قرش شراء و17.72 قرش بيع، وهو نفس السعر في بنك قناة السويس وكريدي أجريكول – المشرق – الأهلي المتحد – الإستثمار العربي – المصري الخليجي، سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 17.60 قرش شراء و17.70 قرش بيع، وهو نفس السعر في بنوك، البنك التجاري الدولي – مصر – القاهرة – العربي الافريقي – التعمير والإسكان – مصر إيران للتنمية – الإسكندرية – بلوم – المصرف المتحد – سايب – قطر الوطني – الأهلي اليوناني – تنمية الصادرات – البنك الزراعي المصري – الكويت الوطني – المصرف العربي الدولي، وأقل سعر للدولار بالبنك المركزي المصري 17.59 للشراء و17.72 للبيع، وبنك الإمارات دبي الوطني 17.59 شراء و17.69 بيع.

وأضاف مصدر تجاري، أن أسباب انخفاض سعر الدولار ترجع إلى بيع مصر ما يزيد عن مليار دولار من أدوات الدين للأجانب خلال يناير الجاري تم إيداع حصيلتها في البنوك المصرية، حيث يتزايد طلب الأجانب على أدوات الدين الحكومي وهو ما دفع بهم لبيع الدولار مقابل الجنية المصري، وهو ما ينتج عنه توافر الدولار في سوق الصرف وبالتالي انخفاض سعره.

يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، كان قد صرح الأسبوع الماضي خلال لقائه مع وكالة بلومبرج، أن سعر صرف الجنية المصري سيشهد تحولاً ملحوظاً في الفترة المقبلة، بسبب انهاء التعامل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، وأضاف في ذات السياق، مؤكداً التزام البنك المركزي بضمان وجود السوق الحر للصرف المتفاوت مع ظروف العرض والطلب، مؤكداً أن أسباب الإستقرار في سعر الصرف خلال الفترة الماضية يرجع إلى تحسن الحساب الجاري بعد زيادة التحويلات نتيجة تحسن معدلات الصادرات والسياحة والتصنيف الإئتماني لمصر.

وقد أكد مصدر بالبنك المركزي المصري، أن شهر يناير شهد عودة استثمارات الأجانب بشكل قوي لأول مرة منذ 9 أشهر، وهو ما نتج عنه زيادة التدفقات المالية بقيمة مليار دولار في أموال الصناديق العالمية، بدلاً من ما كان يخرج شهرياً على ثورة استثمارات للخارج بقيمة ما بين مليار وملياري دولار شهرياً.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 المصرف المتحد البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.63 17.73 28 دقيقة بنك عودة 17.63 17.73 3 أيام بنك البركة 17.63 17.70 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.62 17.72 3 أيام كريدى أجريكول 17.62 17.72 3 أيام بنك المشرق 17.62 17.72 3 أيام بنك قناة السويس 17.62 17.72 3 أيام بنك بلوم 17.60 17.70 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 4 أيام بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.60 17.70 3 أيام البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 3 أيام بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70 4 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.60 17.70 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 4 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.60 17.70 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.60 17.70 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 3 أيام المصرف المتحد 17.60 17.70 3 أيام بنك الإسكندرية 17.60 17.70 3 أيام بنك مصر 17.60 17.70 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 5 أيام البنك المركزى المصرى 17.59 17.73 3 أيام

سعر الدولار بالسوق السوداء الأحد 3/2/2019

يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في سوق الدولار السوداء، سعر متراوح ما بين 17.92 قرش للشراء و17.95 قرش للبيع، وهو سعر مرتفع بشكل ملحوظ عن السعر الرسمي للدولار في البنوك، في محاولة من السوق السوداء لجذب المتعاملين للتداول من خلالها، على الرغم من التضييق الحكومي الذي تفرضه الدولة على الأسواق الغير رسمية للعملة الأمريكية.