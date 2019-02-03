“رابط ايديويف tawjihi.jo “نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية .. برقم الجلوس وزارة...

ينتظر اليوم الأحد إعلان وزير التربية والتعليم بالأردن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة الشتوية 2019، والمنتظر رفعها منتصف الشهر الجاري، حيث انتهت امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية في الأردن، ويبحث الطلاب في الفرع الأكاديمي والمهني، وكافة الفروع الذين أدوا برنامج الدورة الشتوية، عن نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية، حيث رجح الدكتور “وليد المعاني” وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن النتائج ستعلن منتصف شهر شباط المقبل.

نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية خصصتها وزارة التربية والتعليم للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح، والراغبين في تحسين معدلاتهم، وكذلك للطلبة المستنفدين حقهم من عام 2005 وحتى عام 2018.

نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية

ينتظر نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن، نحو (73130) مشترك ومشتركة، الذين أدوا امتحانات التوجيهي بالدورة الشتوية عام 2019، حيث بدأت الامتحانات يوم الخامس من شهر كانون ثاني، وانتهت بذات الشهر يوم 19 من كانون الثاني 2019، وعن توزيع الطلاب فقد جاء:

عدد (24758) للفرع العلمي

عدد (32524) للفرع الأدبي

عدد (4517) لفرع الادارة المعلوماتية

عدد (259) للفرع الصحي

عدد (131) للفرع الشرعي

عدد (5226) للفرع الصناعي

عدد (1466) للفرع الزراعي

عدد (877) للفرع الفندقي

موقع نتائج الثانوية العامة بالأردن

ونتابع معكم رفع نتائج الثانوية العامة الأردنية 2019 الدورة الشهرية، والمخصص لها رابط نتائج التوجيهي، حيث سيتم تفعيله حال رفع النتائج بالموقع.