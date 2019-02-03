أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 03/02/2019 سعر جرام الذهب الآن في السعوديه بالريال| متابعة عيار...

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أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 03/02/2019 بالريال السعودي

العيار السعر بالريال السعودي عيار 24 158.90 ريال سعودي عيار 22 145.71 ريال سعودي عيار 21 139.03 ريال سعودي عيار 18 119.17 ريال سعودي عيار 14 92.64 ريال سعودي عيار 10 66.26 ريال سعودي

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أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 03/2/2019 بالدولار الأمريكي

العيار السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 42.37 دولار الأمريكي عيار 22 38.85 دولار الأمريكي عيار 21 37.07 دولار الأمريكي عيار 18 31.78 دولار الأمريكي عيار 14 24.70 دولار الأمريكي عيار 10 17.67 دولار الأمريكي

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