“البوابة الإلكترونية بالإسماعيلية”نتيجة الإعدادية 2019 الإسماعيلية برقم الجلوس .. مديرية...

يتم استخراج نتيجة الإعدادية 2019 الإسماعيلية عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية برقم الجلوس، والتي يبحث عنها الآن طلاب المحافظة بالشهادة الإعدادية، ومع بداية أجازة نصف العام الدراسي الحالي 2018/ 2019 ينتظر جميع طلاب المدارس وبخاصة الشهادة الإعدادية نتائج الصف الثالث الإعدادي، ومن بينهم محافظة الإسماعيلية التي ينتظر فيها الطلاب رفع نتيجة الإعدادية 2019 الإسماعيلية برقم الجلوس، والبحث عن الموعد الذي تعلن فيه النتائج، ومن موقع عرب نيوز، نقدم لكم كافة التفاصيل.

انتهت امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية يوم الخميس 24 يناير 2019، والتي بدأت وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية من تصحيح الإجابات الخاصة بطلبة الصف الثالث الإعدادي بالإسماعيلية، وينتظرون الانتهاء من رصد الدرجات، وقيام المحافظ باعتماد نتيجة الإعدادية 2019 الإسماعيلية الترم الأول، وذكر نسبة النجاح بالمحافظة.

نتيجة الإعدادية 2019 الإسماعيلية

يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسماعيلية فور اعتمادها من المحافظ عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وهذا الرابط سيتم تفعيله من قبل المديرية حال رفع النتيجة بالموقع، ويتم استخراج النتائج من خلال كتابة رقم الجلوس، وتفعيل العام الدراسي 2018/ 2019 ثم الضغط على بحث، وسوف نوافيكم بكافة الأخبار الخاصة بتعليم الإسماعيلية حال ظهور موعد إعلان نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي ٢٠١٩ بالإسماعيلية