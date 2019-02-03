موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 | نتيجة محافظة المنوفية الدقهلية .. الغربية .....

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 تيرم أول، وذلك للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي انتهى جميع الطلاب من أداء امتحاناتها في جميع محافظات مصر، ويستعد جميع الطلاب للبحث اليومي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع محافظات مصر، والتي من المتوقع لها الظهور قريبا، بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، حيث متوقع إعلان نتيجة الصف الثاثل الإعدادي خلال أيام قليلة وربما خلال ساعات في بعض المحافظات، حيث تم مراجعة النتائج بشكل دقيق وحصر أسماء الأوائل بعدد من المحافظات.

وسيتم الإعلان عن أسماءهم بعد أن يتم اعتماد السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة للنتائج، ويتم في خلال يوم أو يومين من اعتماد النتائج الإعلان عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة، ومواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الأخرى، ويقدم لكم موقعنا متابعة يومية وشاملة لكل ما يستجد حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 بجميع المحافظات تيرم أول

انتهى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظة من أداء امتحانات التيرم الأول من العام الدراسي 2018-2019، وقد بدأت أعمال التصحيح للمواد في اليوم الأول من امتحاناتهم، هذا وقد انتهت جميع أعمال التصحيح منذ عدة أيام ويتم حالياً رصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتائج، ويقوم موقعنا بالسبق في الإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية وموعد الإعلان عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسي.

كيفية التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة أو موقع نتائج المحافظة التي تتبعها اضغط على نتائج الامتحانات قم باختيار” الشهادة الإعدادية قم بإدخال رقم الجلوس.

المحافظات التي تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة الجيزة

محافظة القاهرة

محافظة الإسكندرية

محافظة كفر الشيخ

محافظة مرسى مطروح

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 بجميع محافظات مصر

ملحوظة هامة

لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

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