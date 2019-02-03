نتائج تعليم الغربية 2019 | هنا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية الترم الأول ” الثالث...

تتزايد حالة القلق لدي الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية الترم الأول، وذلك لإنتشار الكثير من الأخبار حول قرب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بكنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، وتصريحات مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية التي تؤكد قرب إعتماد نتيجة إعدادية الغربية 2019 للفصل الدراسي الأول من السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، وعقب اعتماد النتيجة رسمياً سوف يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2019

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للعام الدراسي 2018/2019 منذ أيام وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح بجميع الكنترولات حتى يتم الإنتهاء من تجهيز النتيجة في أقرب وقت، وقد شدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالغربية على ضرورة تحري الدقة في تصحيح أوراق إجابات الطلاب في كافة المواد الدراسية، كما أشار سيادته أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية سوف تعلن أثناء إجازة نصف العام عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية صفحة نتائج الإمتحانات.

مديرية التربية والتعليم بالغربية

توفر مديرية التربية والتعليم بالغربية خدمة إعلان نتائج الإمتحانات لجميع طلابها بكافة الإدارات التعليمية حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة برقم الجلوس غبر شبكة الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة لعرفة تقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية، النتيجة لم تعلن بعد وسوف نوافيكم بأهم التحديثات حول إعلان النتيجة فور توفرها.