“هنا رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية ” ثالثه اعدادي” الترم...

يستعد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الغربية خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، والتي انطلق يوم السبت الموافق 12 يناير 2019، وتعتبر محافظة الغربية أول محافظة في الجمهورية تبدأ امتحانات التيرم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وقد استمرت الامتحانات لمدة إسبوع كامل، والآن يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

وفقا لتصريح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية الدكتور الشناوي عابد فإن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات منتصف العام بلغ 72 ألف طالب وطالبة، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على جميع اللجان داخل المحافظة والبالغ عددها 374 لجنة، ووفقا للتقارير المقدمة فإن جميع الامتحانات داخل المحافظة قد انتهت بسلام ودون وجود ما يعكر صفوها ودون تسجيل أي مخالفات.

مديرية التربية والتعليم بالغربية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالغربية أن أعمال التصحيح داخل المراكز المعدة لها ما زالت مستمرة حتى اليوم ولم تنتهي بعد، وفور انتهاء أعمال التصحيح سوف تبدأ أعمال الكنترول من رصد وتجميع ومراجعة، وعقب انتهاء هذه الأعمال سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها بشكل رسمي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، والذي سيقوم بعرض النتيجة والمجموع الكلي ودرجة كل مادة قد حصل عليها الطالب، ونرجوا من جميع أبنائنا وبناتنا في حالة تعذر الحصول على النتيجة إرسال رقم الجلوس على هيئة تعليق أسفل الموضوع.

إعلان نتيجة إعدادية الغربية 2019 ترم أول

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية 2019 الترم الاول

لازال البحث مستمر من جميع الطلاب في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الغربية لمعرفة تقدير درجاتهم في كافة المواد الدراسية المقرر عليهم لهذا العام، خاصة بعد أن قامت بعض المحافظات بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إعلان أي تصريحات حول اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2019 الترم الأول، وسوف نوافيكم قريبا بكل جديد.