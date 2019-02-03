اعرف نتائج توجيهي الأردن 2018 الدورة الشتوية حسب الاسم موقع www.tawjihi.jo برقم الجلوس

نتائج التوجيهي الأردن 2018 الدورة الصيفية الثانوية العامة سنتابعها معكم من خلال هذا المقال، حيث يستعد الطلبة والطالبات توجيهي الأردن لمعرفة نتيجتهم في غضون الساعات القادمة، وقد تأكد أنه سيتم الإعلان عن موعد نتيجة توجيهي الأردن الدورة الصيفية، صباح اليوم الجمعة 10 أغسطس 2018، فسوف يتم اعتماد النتيجة من قِبل وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وسيُعقد مؤتمر صحفي كبير بهذه المناسبة، لإعلان نتائج التوجيهي الأردن 2018 الدورة الصيفية، وسيتحدث من خلاله وزير التعليم عن تفاصيل النتيجة وكم كانت نسبة النجاح هذا العام، وعدد الطلاب الذين دخلوا الامتحان، وأسماء والطلبة والطالبات الذين حصلوا على المراكز الأولى في نتيجة التوجيهي، وسيتم رفع النتيجة بعدها مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج توجيهي الأردن، ومعرفة تقديراتهم تفصيلياً، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج توجيهي الأردن الدورة الصيفية 2018: رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية tawjihi.jo لإعلان النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

نتائج التوجيهي الأردن 2018 الدورة الصيفية

في غضون ساعات، سيتم اعتماد النتيجة، ورفعها على المواقع الرسمية على الإنترنت، حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الأردنية، الذين حضروا الامتحانات، وينتظرون ظهور نتيجتهم، الاستعلام بمنتهى السرعة على النتيجة، عن طريق موقع eduwave أو عن طريق رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج التوجيهي الرسمي ، وسنتابع معكم في حال ظهور روابط جديدة ستقوم بنشر نتيجة توجيهي الأردن 2018، وسيتمكن الطلبة من معرفة نتيجتهم، عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس الطالب، ثم الحصول على النتيجة.

خلال ساعات قليلة سيتم اعتماد نتيجة التوجيهي واعلانها، سيكون هناك مؤتمر صحفي يتم فيه إعلان النتيجة، ونتابع معكم كل التفاصيل الخاصة بنسبة الناجحين والأوائل.