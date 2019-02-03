معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بعموم المحافظات المصرية ربط معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع...

نتيجة الشهادة الإعدادية بالعاصمة بجميع المحافظات المصرية للتيرم الأول 2019 فتشهد نتائج الصف الثالث الإعدادي بكافة المحافظات زخم بحثي هائل، ويرجع ذلك لأن عدد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية يتزايد كل عام، لذلك قررنا إعداد تقرير شامل عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك حتى نوفر الوقت والجهد للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من عناء البحث لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعموم محافظات البلاد.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به “محمد عطية” وهو وكيل الوزارة بالقاهرة، فقد صرح صباح اليوم أنه قد تقرر ظهور وإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

هذا وقد أشار محمد عطية من خلال تصريحاته أن عدد كنترولات محافظة القاهرة يتميز بكثرة أعداد الكنترولات به، فتبلغ كنترولات تصحيح الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 34 كنترولاً، لذلك تأخذ تجميع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بعض الوقت بالمقارنة بالمحافظات الأخرى ذات الكثافة الطلابية الأقل، ونذكر أبناؤنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية أنهم يمكنهم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ من خلال موقع النتائج الخاص بالمحافظة، وهو الموقع الرسمي الحصري لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اضغط من هنا

ومن الجدير بالذكر ما صرح به مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، “محمد عطية”، حيث صرح بأن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بالمقارنة بالسنوات الماضية، كما أكد عطية أن نتيجة امتحانات سنوات النقل بمحافظة القاهرة قد ظهرت وتم إعلانها بالأمس على موقع المديرية وهي حاليا متاحة بالمدارس.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة للتيرم الأول 2019 قد حظيت اليوم ببحث مكثف، خاصة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2019 صباح يوم الأربعاء 30 يناير 2019 عقب انتهاء أعمال الامتحانات بأيام قليلة، هذا وقد يتزامن لإعلان نتيجة الإعدادية بالقاهرة مع إعلان النتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.

بوابة نتائج التعليم الأساسي لنتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الاستعلام ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي عن طريق الاتصال على الرقم الأرضي 09000100 بعد إعلان النتيجة مباشرة، كما يمكن معرفة نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة من موقع بوابة التعليم الأساسي، أو ترك من خلال ترك تعليق برقم الجلوس وسنعمل على الرد على جميع التعليقات بالنتائج تفصيلا.

مؤشرات نسب النجاح في بعض المحافظات

السويس: مؤشرات نسبة النجاح 82%.

أسوان: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%.

محافظ الأقصر: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

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هذا ويتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بثغر الإسكندرية خلال ساعات، وسنحرص من خلال هذا التقرير على تحري كل جديد من الأخبار بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وسائر المحافظات المصرية.