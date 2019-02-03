اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني الأحد 3/1/2019 في “السوق السوداء” وعبر...

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 03 فبراير 2019، ونرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه السوداني في الوقت الحالي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من وقت للثاني، ونستمر برصد تقارير إخبارية عاجلة، ونسعى لنقل الخبر بشكل واضح، وقمنا بإضافة جدول وبه سعر الدولار أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية من أجل متابعة أفضل2

شهد الدولار إرتفاع طفيف مقابل الجنيه السوداني، ونتابع معكم التقارير الإخبارية العاجلة، التي تخص الأسعار من حين لآخر، ونستمر برصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم، تابع الأخبار المتنوعة التي نتابع بها كافة التقارير، ونستمر برصد التحديثات، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات أسفل المقال ونقوم بالرد عليها.

اقترحت هيئة الجمارك بالسودان، مراجعة قيمة الدولار الجمركي وخفضه في الموازنة القادمة 2019، وقد رحب المستوردين بتلك الفكرة، بعد أن تم رفعه في العام الحالي إلى 18 جنيه بدلا من 6.9 جنيه، واقترحت الجمارك ذلك نظرا لتراجع نسبة الاستيراد بموازنة الدولة إلى 46%، بعد أن قلت الواردات بنسبة 20% نظرًا لارتفاع الدولار الجمركي.

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سعر العملات أمام الجنيه السوداني الأحد 03 فبراير

العملة الأجنبية سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 63.10 جنيه سوداني الريال السعودي 16.80 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 18.95 جنيه سوداني اليورو 72 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 82 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.70 جنيه سوداني الريال القطري 17.11 جنيه سوداني

سعر الدولار عبر الشيكات الفورية اليوم الأحد 03-2-2019

العملة السعر الدولار 75.5 جنيه

الدولار يرتفع أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات اليوم الأحد 03 فبراير 2019، ونرصد لكم التحديث عبر الجدول بالأعلى.