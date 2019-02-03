يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر| zamalek كورة اون لاين | كورة لايف HD | كورة ستار...

مباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، هى أولى مباريات الفريق الأبيض فى المجموعة الرابعة، و التى تضم أيضا فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى، و نصر حسين داى الجزائرى، و يأمل لاعبو الزمالك اليوم فى الفوز خارج أرضه، و تحقيق الثلاث نقاط،ستُقام المباراة على ستاد موى ستاديوم، يعود محمود جنش لحراسة مرمى الزمالك اليوم.

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

توقيت مباراة الزمالك اليوم الأحد 3/2/2019 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والسودان الرابعة بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت الجزائر و تونس و المغرب، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

المباراة منقولة حصريا على على قناة bein sports HD1 القطرية و يحكم المباراة سيلسو ألفاكاو من موزمبيق

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى أو عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا

مشاهدة مباراة الزمالك لايف يلاكورة يوتيوب اتش دى بدون تقطيع