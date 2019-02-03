بيان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات تيرم أول 2019 ومؤشرات النجاح بالعديد من محافظات مصر

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول ، والتي أصبحت تستحوذ عل كامل اهتمام الأسر المصرية التي لديها أبناء وبنات بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير المفصل، والخاص بنتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، وسنتابع معكم من خلال متابعة تفصيلية لجميع ما يصدر من تصريحات وأخبار بخصوص نتائج الشهادة الإعدادية للتيرم الأول 2019، فقد ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وسنتابع معكم نتائج باقي المحافظات التي تُعلن نتائجها تباعاً.

تتم عمليات الرصد للدرجات لمعظم محافظات الجمهورية، وذلك تمهيداً لعرضا على السادة المحافظين لاعتمادها، ثم ترفع على مواقع نتائج المحافظات من خلال مواقع المديريات التعليمية للنتائج بكل محافظة، ويعكف حاليا طلاب الشهادة الإعدادية بعموم مصر وأولياء أمورهم وذلك في انتظار ظهور النتيجة، وسوف نوافيكم بجميع الموقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة من خلال هذا التقرير المفصل، وذلك حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتائجهم بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات تيرم أول 2019

رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة تيرم أول 2019

أما في حال تم ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي وإعلانها على مواقع نتائج المحافظات، وكانت هناك صعوبة في الحصول على نتائجكم بسبب الضغط المكثف على نتائج المحافظات للشهادة الإعدادية، فيمكنكم ترك رقم الجلوس والمحافظة التي تتبعها في تعليق وسنساعدكم جميعا في الحصول على النتائج من خلال الرد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا.

كما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه قد تم إعلان نتيجة المحافظة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اضغط من هنا

مؤشرات نسب النجاح في بعض المحافظات

السويس: مؤشرات نسبة النجاح 82%.

أسوان: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%.

محافظ الأقصر: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %.

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

يضغط” البحث عن النتائج”.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

قد يهمك التعرف على:

موقع الأزهر الإلكتروني للنتائج | الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية .. الإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر التعليمية الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية “جميع المحافظات” وأهم التصريحات بخصوص النتيجة الآن برقم الجلوس فقط معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 وأهم المؤشرات لجميع المحافظات

ومن المتوقع إعلان نتيجة محافظة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية خلال الساعات القادمة وسنوافيكم بكل جديد يتعلق بنتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر، كما لا يفوتنا التمنيات بالنجاح والتوفيق للجميع