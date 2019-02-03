“اعرف”نتيجة الإعدادية الجيزة| نتائج الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة فور الإعلان عنها على...

يتابع الطالب المصري، ممن انتهى من امتحانات الثالث الإعدادي، منتصف العام، في محافظة الجيزة، الإعلان عن النتائج، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد السيد محافظ الجيزة للنتائج تمهيدا للإعلان عنها، ويذكر أن الطلاب قد انتهوا من امتحانات منتصف العام للعام الدراسي 2018-2019، من حوالي أسبوعين، ويترقبوا الحصول عليها من خلال موقع نتائج المحافظة، بالاسم ورقم الجلوس.نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

أعلن موقع اليوم السابع الشهير في 27 يناير 2019، عن موعد الإعلان عن نتيجة الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، والذي يتم في نهاية يناير 2019، 30 يناير، وذلك بعد عرض النتائج على السيد محافظ الجيزة لاعتمادها، بعد مراجعتها جيدا، ويتم نشر النتائج عبر موقع نتائج المحافظة.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة .كما يمكنكم الدخول المباشر على رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات من هنا. أدخل الاسم ورقم الجلوس. اضغط بحث.

جدول توزيع الدرجات

المادة المجموع لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع 140 درجة

قد تجد الموقع لا يعمل الآن، بسبب كثرة دخول الباحثين عن النتيجة عليه، أو لعدم نزول النتائج عليه، لم يتم تفعيله، تابع الدخول عليه من وقت لأخر.

تحديث: تم الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف العام والإعلان عنها عبر موقع نتائج المحافظة بنجاح كبير/ ونسبة نجاح تجاوزت 71%.

ويذكر أن موقع نتائج جميع المحافظات لا عمل إلا بعد أن يتم تنزيل نتائج الطلاب عليه، نتائج الثالث الإعدادي لمنتصف العام، ويتم تنزيل النتائج بعد إعلان موقع المحافظة بالانتهاء من اعتماد النتائج والإعلان عنها.

اترك رقم الجلوس عزيزي الطالب في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيكم بها بعد الانتهاء من إعلانها عبر بريدك الإلكتروني.

على أن يتم إرسال النتيجة على بريد الطالب الإلكتروني فور الإعلان عنها، ويتابع الطالب المدرسة التابع لها لمباشرة قوائم نتائج الطلاب والتأكد من النتائج.