القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى مباشرة في الكونفدرالية الإفريقية...

القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، سنتعرف عليها سوياً من خلا هذا المقال، لكل الأشخاص المهتمين بمشاهدة مباريات كرة القدم فى الكونفدرالية الإفريقية، و مشاهدة مباريات الزمالك الذى يدخل مباراة اليوم وهدف تحقيق الفوز و الثلاث نقاط، ليتمكن من الصعود الى الدور التالى على قمة مجموعته، الزمالك يضم فى محموعته فريق بترو أتليتكو الأنجولى، و نصر حسين داى الجزائرى.

القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى

سيتم نقل مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى فى دورى المجموعات حصرياً على قناة bein sports HD1، و كما تذٌاع المباراة على قناة قناة أرينا سبورت و التى تتواجد على القمر الصناعي يوتلسات، ترددها 11678 و 11595 استقطاب أفقى معامل ترميز 30000، قناة IRIB Varzesh و هى تتواجد على القمر Arabsat 2C/2D/3A وترددها 11881أفقى ومعامل الترميز أفقى.