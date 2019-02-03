الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي التيرم الأول 2019 .. رابط نتائج...

منعا لازدحام التداخل للتعرف على النتائج، تم تخصيص موقع إلكتروني لمديرية التربية والتعليم لكل محافظة للاستعلام عن نتائج المراحل الدراسية المختلفة، الابتدائية والإعدادية والثانوية أيضا:نتيجة المرحلة الثانوية محافظة القاهرة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بمصر 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة وتعرف على موعد ظهور النتائج، النتائج لم تظهر بعد حتى الآن، تابعنا على موقعنا وسنوافيكم بكل جديد.

نتابع معكم عزيزي القارئ سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي، خطوة بخطوة، عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة على حده.

سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بعد انتهاء لجان الثانوية العامة، بعد أن يتم اعتمادها سيتم إعلانها علي المواقع الإلكترونية والمدارس.