تابع نتيجة الصف الرابع الابتدائي” التيرم الثاني” بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة...

تابع معنا عزيزي القارئ نتيجة الصف الرابع الابتدائي” التيرم الأول” للعام الدراسي الحالي 2018-2019، في محافظة القاهرة، وجميع محافظات الجمهورية، حيث يتخصص موقع بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة ببث جميع نتائج التعليم الأساسي، ابتداء من الصف الثاني الابتدائي، الثالث، والصف الرابع، والصف الخامس والسادس الابتدائي، كما يمكن لطلاب المحافظات المختلفة متابعة جدول روابط النتائج الخاص بالمديريات التعليمية لهذه المحافظات والمرفق بهذا التقرير، فقد انتهت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات لكل طالب فور الانتهاء من كل مادة، والتي انتهت بانتهاء امتحان آخر مادة، وتستمر أعمال تجميع ومراجعة درجات كل طالب قبل أن يقوم السادة وكلاء وزارة التعليم بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى باعتمادها، ويتم تنزيل جميع النتائج فيما بعد على بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة ومواقع النتائج لجميع محافظات مصر.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الأول

نتيجة الصف الرابع الابتدائي” التيرم الأول”

يتم الإعلان عن جميع نتائج مراحل النقل في التعليم الأساسي، للصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، في خلال أيام قليلة ، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح جميع أوراق إجابة الطلاب، ويرتفع البحث ابتداء من بداية هذا الأسبوع.

نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

طريقة الاستعلام عن نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة أو رابط المحافظة التى تتبعها

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من الطالب والتي من أهمها إدخال الرقم القومي.

اختر الصف الذي تريد الاستعلام عنه، الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث، الرابع، أو الصف الخامس الابتدائي.

لا تنسي أن تكتب السنه الدراسية 2019.

ومن الهام اختيار نتائج التيرم الأول.

اضغط على زر عرض النتيجة.

قام السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على ظهور جميع نتائج مراحل النقل بمرحلة التعليم الأساس قبل نهاية شهر يناير الحالي، هذا وقد ظهرت نتائج امتحانات النقل، الصف الثالث، الرابع، والصف الخامس الابتدائي ببعض المحافظات.

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