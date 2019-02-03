هنا نتيجة الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي : تعرف عليها في محافظة القاهرة عبر بوابة...

نتيجة الصف الثالث الابتدائي وكذلك الصف الرابع والخامس والسادس والتي يرتفع البحث عنها من طلاب االمرحلة الابتدائية، فقد تم الانتهاء من أداء جميع مواد التيرم الأول للعام الدراسي 2018-2019، وذلك منذ ما يقرب من أسبوع، وبعد الانتهاء من تأدية الامتحانات، بدأ يرتفع دخول الطلاب وأولياء الأمور، في محافظة القاهرة، على موقع بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وكذل على مواقع النتائج بمديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة، لذلك تابعوا معنا نتيجة جميع صفوف المرحلة الابتدائية فور الإعلان عنها، من خلال تصريحات السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة وباقي محافظات مصر، في متابعة يومية على موقعنا.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الأول 2019

نتيجة المرحلة الابتدائية الفصل الأول 2019

تظهر خلال أيام قليلة جميع نتائج مراحل النقل في مرحلة التعليم الأساسية الصف الثاني والثالث والصف الرابع الابتدائي، في محافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع أعمال تصحيح لأوراق امتحان الطلاب، والتي يبدأ التصحيح فيها فور الانتهاء من كل مادة دراسية ولا يتبقى إلا أيام قليلة وتبدأ أعمال رصد الدرجات ومراجعة جميع النتائج لضمان الدقة وعدم وجود الأخطاء.

طريقة الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية التيرم الأول 2019

يمكن للطالب، وولي الأمر الاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال اتباع عدد من الخطوات:

الدخول على بوابة التعليم الأساسي لوزارة التربية والتعليم الخاصة بمحافظة القاهرة ومواقع نتائج المحافظات الأخرى إدخال جميع بيانات الطالب، وأولها الرقم القومي الخاص به، في المكان المخصص لذلك. اختر المرحلة الابتدائية. اختر الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه، الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي. اختر العام الدراسي 2019. اختر الفصل الدراسي الأول. اضغط بعد ذلك على زر عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية بمصر 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

موعد نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2018

تعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، في محافظة القاهرة وجميه محافظات الجمهورية، من خلال بوابة التعليم الأساسي، وفي محافظة الإسكندرية ومحافظة الجيزة وباقى محافظات مصر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بتلك المحافظات، حيث يتعرف الطالب على النتيجة مستخدما رقم الجلوس.

بينما يتابع الطلاب والطالبات ممن انتهوا من أداء الامتحانات الإعلان في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة عن مواعيد ظهور النتائج، ويتابعوا الدخول على المواقع الرسمية لنتائج المحافظات للتعرف على النتائج، ونتابع معكم مواعيد الإعلان عن النتائج.

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