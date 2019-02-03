نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019 : الشهادة الابتدائية والإعدادية “الصف السادس الابتدائي”...

نتيجة الابتدائية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019، يبحث الطالب المصري عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، والصف الخامس والرابع لجميع من انتهوا من امتحانات التيرم الأول 2019، نتيجة الفصل الدراسي الثاني، حيث يزداد دخول الطلاب إلى بوابة التعليم الأساسي، والخاصة بنتائج محافظة القاهرة، لنتائج المرحلة الابتدائية والصف السادس الابتدائي، وقد انتهى جميع الطلاب من امتحاناتهم الأسبوع الماضي، وفي انتظار ظهور النتائج، تابعونا على موقعنا في تغطية شاملة لجميع أخبار النتائج ونعلنها عليكم فور الانتهاء منها.

وتقوم بوابة التعليم الأساسي بالتيسير على الطالب، بدلا من الذهاب للمدرسة يوميا للاستعلام عن نتيجته، كما يقوم الرقم الأرضي للاستعلام عن النتيجة، 09000100، بمساعدة الطالب أيضا، في حال بطء الموقع بسبب كثرة الرواد على الموقع، ويقوم الطالب في اليوم الثاني للنتيجة بالذهاب للمدرسة ومطابقة النتيجة بكشوف النتائج برقم الجلوس.

نتيجة الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الأول 2019

تعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي، في محافظة القاهرة، من خلال بوابة التعليم الأساسي، وفي محافظة الإسكندرية ومحافظة الجيزة وجميع المحافظات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بتلك المحافظات، حيث يتعرف الطالب على النتيجة مستخدما رقم الجلوس.

نتيجة الفصل الدراسي الأول الصف السادس الابتدائي وسنوات النقل 2019

يمكنك التعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للمحافظة التابع لها. قم باختيار الفصل الدراسي الثاني. قم بإدخال رقم جلوس الطالب. قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية بمصر 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

وسنتابع معكم أعزائي الطلاب أخبار النتائج في المحافظات أولا بأول من خلال تغطية شاملة وتحديث يومي لأخبار نتيجة الصف السادس الابتدائي في العديد من المحافظات.

قم بإدخال بترك تعليق بجميع البيانات صحيحة للتعرف على نتائج المرحلة الابتدائية، الفصل الدراسي الثاني، أو اترك رقم الجلوس في تعليق على المقال وسيتم إرسال النتائج إليكم فور نزولها على بوابة التعليم الأساسي ومواقع نتائج جميع المحافظات.

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”