ابحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف السنة 2019 بالدقهلية dakahlia .. استعلم هنا عن كافة نتائج...

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة الدقهلية يحصل عليها الطلاب في بداية شهر فبراير حيث أنه من المقرر وفق جداول الامتحانات أن تنتهى امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي العام والمهني بمحافظة الدقهلية منتصف يناير الجاري، بينما يكون أخر يوم في امتحان لطلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي 24 يناير الحالي، مع نظام التصحيح الجديد عقب كل مادة ، تتمكن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة الدقهلية في القريب العاجل فور اعتمادها رسميًا المحافظ والمسئولين في مديرية الدقهلية التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية

يتابع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادية، ويحرص على توفير جو مناسب للطلاب ومناخ مستقر في لجان الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح، مؤكدًا على الإلتزام بتصحيح الأوراق يوميًا عقب نهاية كل مادة دراسية حتى يتم إعلان نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية 2019 الدقهلية في أسرع وقت لجميع المدارس بالمحافظة.

كما شدد محافظ الدقهلية على كافة المديريات التعليمية بتوفير كافة الأمور وسبل الراحة للمراقبين والمصححين في الكنترولات حتى لايكون أمامهم عائق يضر بالمنظومة التعليمية.

ويجدر الإشارة إلى أن الموقع يقدم لمتابعيه الكرام كافة التفاصيل عن نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية نصف السنة 2019 الدقهلية لحظة بلحظة وتحديثات مستمرة طوال فترة الامتحانات حتى تحديد الموعد النهائي لظهور النتيجة، متمنين لجميع الطلاب التوفيق واليسر في الامتحانات، والنجاح والتفوق الدائم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة الدقهلية

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الدقهلية من هنا

وحاليًا الموقع الإلكتروني الخاص بظهور النتيجة غير فعال حيث جارى العمل عليه من قبل الفنيين من أجل تأمينه لمنع اختراقه أثناء رفع النتيجة عليه قبل ظهورها للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول

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مدريات التربية والتعليم تقترب من إعلان نتائج امتحانات الترم الأول لعام 2019 من الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بكافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتماد النتائج من مدريات التربية والتعليم بالمحافظات .