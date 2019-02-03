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“أدخل الرقم”.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول كفر الشيخ وباقي...

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس نحرص على تقديمها لكم بشكل حصري  في هذا الموضوع قبل ظهورها في المدارس، حيث تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  الترم الأول  على بوابة كفر الشيخ التعليمية  برقم  الجلوس  لمختلف الإدارات التعليمية  في المحافظة، وكما هو محدد أن تعلن  نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في منتصف فبراير القادم عقب انتهاء  عمليات الرصد والمراجعة النهائية لكافة أوراق إجابات الطلاب ويتم اعتمادها من قبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، والمسئولين وقيادات التعليم في المحافظة وتكريم الطلاب الأوائل.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

من المعلن أن تنتهى  امتحانات الإعدادية 2019 يوم 24 يناير الحالي،  وصرحت الدكتور  بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تسير سلامة ولم تأتي أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، مؤكدة على عقدها اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية  والتأكد من الإلتزام بالمعايير والضوابط  لمنع الغش، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي معلم أو إداري يغفل عن دوره في المراقبة ويسهل عمليات الغش في لجان الامتحانات.

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

 إليكم  رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة  كفر الشيخ  التعليمية  من هنا 

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من  خلال تسجيل الدخول وإدخال  رقم جلوس الطلاب، ويجدر الإشارة إلى أن حاليًا جاري العمل على تأمين السيرفر من قبل الفنيين حتى لايتم اختراقه أو المساس  بالمنظومة التعيلمية، تمهيدًا  لرفع النتيجة عليه عقب  انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات للطلاب.

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