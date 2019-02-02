نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019 .. بالاسم ورقم الجلوس لكل محافظات مصر…اعلان نتائج...

بعد الانتهاء من امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية 2019، في كل محافظات جمهورية مصر العربية، بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحث عن موعد إعلان نتائج ملاحق الشهادة الإعدادية، حيث يترقب الجميع إعلان النتيجة للاطمئنان على انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، وتبدأ بعدها مرحلة تعليمية جديدة يتحدد من خلالها الطريق الذي سيساعد الطالب على استكمال مرحلة مهمة من الفترة التعليمية والعملية، وهى الانتقال إلى المرحلة الثانوية التي يبدأ منها الطالب تحديد مسار جديد لحياته العلمية، مع تمنياتنا لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي النجاح والتوفيق، والانتقال إلى المرحلة الثانوية وسنوفر لكم الروابط الخاصة، بإعلان النتيجة في بعض المحافظات عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

وقد مرت اختبارات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2019، بسلام بدون أي شكاوى أو مواجهة أي صعوبة في الامتحانات، وقد أكد مسئول مديريات التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات في بعض المحافظات، مثل أسيوط، والإسكندرية، والأقصر، وأسوآن وتم اعتماد نتائجها وسيعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الك نترول في باقي المحافظات، ليتم الإعلان عنها في رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

سنقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لجميع محافظات جمهورية مصر العربية ويمكنكم الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة التابع لها الطالب يمكنكم الاستعلام عن النتيجة .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة القليوبية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام 2019 محافظة الاسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة اسيوط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2019 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاسماعيلية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 نصف العام محافظة شمال سيناء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الأول محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول محافظة البحر الاحمر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة الوادي الجديد

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2019 محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 محافظة اسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاقصر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة المنيا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة السويس

يمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق وسنوافيكم بالنتيجة في حين ظهورها.

تابعونا وسنوافيكم بنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019 موقع وزارة التربية والتعليم.

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول نصف العام لجميع محافظات مصر، من خلال ترك تعليق فيه رقم الجلوس والمحافظة التابع لها الطالب، وسوف نقوم بالرد عليك بتفاصيل نتيجتك فور ظهورها مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

تظهر نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2019 بعد أسبوع من انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية، حين الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، واعلان اسماء الاوائل على مستوى المحافظة.

سنتابع معكم موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول خلال ايام فى بعض المحافظات المصرية سنتابع معكم اعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول.

ساعات وستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019، فى بعض محافظات الجمهورية تابعونا وسنوافيكم بكل ما هو جديد.

تمنياتى بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

فى حالة عدم التواصل مع الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة التابع لها اترك تعليق أو رسالة وسنرسل لك النتيجة فور إعلانها.

اكدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد ارتفاع في نسبة النجاح التى بينتها العينة العشوائية الأولية منذ بدء عملية تصحيح اوراق الامتحانات لهذا العام مقارنة بلأعوام السابقة.

اكد مصدر ان الكنترول قد اوشك من الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات، على انه سيتم الاعلان عن النتائج فى محافظة القاهرة نهاية الأسبوع الجاري فور اعتمادها علىانها ستظهر على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

منذ قليل اعتمد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول ويمكن للطلاب الاستعلام بعد قليل عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 من خلال بوابة مطروح الإلكترونية، وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 73.3%، بارتفاع ملحوظ بفارق 14% مقارنة بنسبة العام الماضي.

ظهرت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 لمحافظة القاهرة تمنياتى بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.