يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر الاسطورةHD يوتيوب bein sport

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 2 فبراير2019، فى الجولة الثانية والعشرون من الدورى الأسبانى لكرة القدم، المباراة تجمع بين البارشا متصدر الدورى الدورى الأسبانى، و فالنسيا صاحب المركز الثامن، برشلونة بقيادة ميسى و سواريز و كوتنيو هدفه الفوز و الابتعاد بصدارة الليجا عن منافسيه أتلتيكو وريال مدريد، سوف تقام المباراة على ملعب الكامب نو.
موعد مباراة برشلونة وفالنسيا
مباراة برشلونة وفالنسيا ستنطلق فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة و الاردن و سوريا و فلسطين، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والعراق و الكويت و البحرين وقطر، التاسعة و النصف بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.
مشاهدة مباراة برشلونةاليوم مباشر ةبدون تقطيع
الشوط الاول
بدأت المباراة و الكرة مع فالنسيا و تصويبة تجاه الحارس
د 4 حارس فالنسيا ينقذ هجمة خطيرة
د 6 فاول لصالح اليليا لاعب وسط برشلونة
د 9 النتيجة 0/0 حتى الان
د 13 هجمة لفالنسيا و لكن دفاع برشلونة يضغط
د 16 هجمة الان لفريق برشلونة بقيادة كوتنيو و راكتيتش
د 23 جووووووووووول لفانسيا
د 30 ضربة جزاء لصالح فالنسيا
د40 ميسى يضع هدف من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 2/1 لصالح فالنسيا
انتهى الشوط الاول 2/1 لصالح فالنسيا
د 51 النتيجة مازالت تقدم فالنسيا بهدفين مقابل هدف
د 64 ميسى يحرز التعادل
د 72 مازال النتيجة 2/2