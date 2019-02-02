منوعات

الآن بث حصرى مباشر HD مباراة الاهلي وسيمبا| Al Ahly يوتيوب | كورة لايف bein sport

0 نشر
0 0 تبليغ

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر  اليوم السبت 2 فبراير 209،فى  الجولة الثالثة، من دورى المجموعاتفى بطولة دورى أبطال إفريقيا 2019 المجموعة الرابعة، فريق الأهلى رصيده حتى الان أربع نقاط، بينما فريق سيمبا عنده ثلاث نقاط، و لأهلى اليوم سيسعى  لتحقيق الفوز، حتى يظل متصدراً لمجموعته،المباراة سوف تُقام على ملعب برج العرب بمدينة الاسكتدرية.

 

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

تبدأ مباراة الاهلي و سيمبا التنزاني، في تمام الساعة التاسعة  بتوقيت مصر و فلسطين و السودان، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة  و العراق و الكويت و قطر و البحرين، الحادية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمان

رابط البث المباشر لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

تحليل فى استوديو بى ان سبورت

الشوط الاول

د 3 جوووووووول للاهلى

د 5 هجوم مستمر للاهلى بعد الهدف

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى