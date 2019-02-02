أهمية تناول وجبة الإفطار لمن يريد تخفيض وزنه

كشف عدد من علماء التغذية، بان وجبة الإفطار رغم إنها من الوجبات الغذائية الأساسية التي يجب تناولها مع بداية اليوم، ولكن تناولها لا يساعد بشكل كبير في تخفيض وزن الجسم، كما أن وجبة الإفطار المتكاملة تحتوي على 260 سعر حراري، وبالتالي يحصل الجسم على وزن إضافي بقدر 453 جرام، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار.

وعلى العكس فقد أعلنت دراسات أخرى تؤكد بان وجبة الإفطار مصدر جيد لإمداد الجسم بالكالسيوم والألياف، وأكد خبراء التغذية بان من لا يقوموا بتناول وجبة الإفطار من البالغين بهدف تخفيض وزنهم فأن ذلك الأمر يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وأكدوا على انه يجب تناول وجبه الإفطار وتكون متكاملة من جميع المواد الغذائية الخفيفة.