بالاسم ورقم الجلوس ..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 – رابط مباشر لنتيجة...

نترقب مع طلاب الصف الثالث الإعدادي لحظه اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019، لجميع المديريات التعليمية، بمجرد انتهاء امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، والتي من المقرر أن تنتهي منتصف الأسبوع القادم في جميع المحافظات، ولهذا ننشر أخبار نتيجة إعدادية المنيا 2019 خلال هذا التقرير.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019

حيث يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الحالي، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء القادم، ويتابع معكم موقع نجوم مصرية، أنباء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 أول بأول، وسيتم عرض نتائج جميع الطلاب من خلال هذا المقال، وهذا يأتي حرصا من إدارة الموقع على تلبية رغبة القراء.

نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجتك فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس

وعقب اعتماد محافظ المنيا إلى نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس، يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي من معرفة نتائج الطلاب برقم الجلوس، حيث سيتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا ( من هنا)، كما سيتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

حيث بأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا أمس الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس القادم.

نتائج الشهادة الإعدادية بالمنيا

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا

وتبدأ مديرية المنيا التعليمية، أعمال التصحيح لأوراق إجابات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019، بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، خلال منتصف الأسبوع المقبل، وبعد انتهاء جميع أعمال الكنترول سيتم رفع نتيجة إعدادية المنيا 2019 عبر الموقع الإلكتروني.

والجدير بالذكر، أن المؤشرات الأولية لتصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، تشير إلى ارتفاع نتائج الطلاب، وهذا يؤكد التوقعات الخاصة بالطلاب حيث أعربوا عن سعادتهم من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولم تخرج عن كتاب الوزارة.

نتيجة إعدادية المنيا 2019

حيث من المقرر أن يعلن محافظ المنيا خلال عرض نتيجة إعدادية المنيا 2018 الترم الثاني، نسبة نجاح جميع الإدارات التعليمية :

إدارة المنيا التعليمية

إدارة ملوي التعليمية

إدارة سمالوط التعليمية

إدارة دير مواس التعليمية

إدارة أبو قرقاص التعليمية

إدارة العدوة التعليمية

إدارة مغاغة التعليمية

إدارة بني نزار التعليمية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا