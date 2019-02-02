روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم- سجل بياناتك واحصل على نتيجة “3...

نتابع مع جميع طلاب ثالثة إعدادي أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم، حيث تنتهي امتحانات الترم الأول خلال نهاية الأسبوع القادم،وسنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، وجميع البيانات الصادرة من موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وسيتم نشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم



يتطلع طلاب ثالثة إعدادية إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم، بفارغ الصبر وخاصة بعد التصريحات التي أدلت بها المديرية والتي تفيد بتأخر ظهور نتيجة إعدادية الدقهلية 2019، والجدير بالذكر أنه ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، يوم الخميس القادم.

اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 فور اعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

من المقرر أنه عقب اعتماد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، يكون متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية .



الدخول على القسم المتعلق ب نتائج الشهادة الإعدادية 2019



ومن ثم يقوم طالب صف ثالثة إعدادي بتسجيل رقم الجلوس

ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 تفصيلياً.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

نتيجة إعدادية الدقهلية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول

حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 لجميع الإدارات التعليمية وهم :

إدارة المنصورة التعليمية

إدارة بلقاس التعليمية

إدارة طلخا التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة السنبلاوين التعليمية

إدارة المنزلة التعليمية

إدارة شربين التعليمية

إدارة الجمالية التعليمية

إدارة ميت سلسيل التعليمية

إدارة شربين التعليمية

إدارة بني عبيد التعليمية

إدارة دكرنس التعليمية

إدارة جمصة التعليمية

إدارة نبروة التعليمية

إدارة ميت غمر التعليمية

إدارة تمي الأمديد التعليمية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس