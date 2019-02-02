نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع- هنا نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 الترم الأول

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع وموقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فور رفعها على مواقع الإنترنت، حيث انطلقت امتحانات نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 الترم الأول خلال الأسبوع القادم بجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع

ولهذا يتابع موقع نجوم مصرية معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع، من أجل توفير جهد البحث والعناء على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث سييتم وضع جميع روابط نتيجة إعدادية الدقهلية 2019، الترم الأول من خلال هذا التقرير فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019

حيث تبدأ أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات في مديرية التربية والتعليم من أجل تجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 ، وإعداد قوائم الطلاب، ليتم عرضها على المحافظ، ومن ثم يتم إعلان نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

لمعرفة نتائج الإعدادي قبل الجميع، اكتب اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية فور اعتمادها

موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية (dakahlia.moe)



نتيجة إعدادية الدقهلية 2018 الترم الثاني

يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية برقم الجلوس عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

اختيار نتائج الامتحانات

تسجيل رقم الجلوس

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية