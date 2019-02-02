نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 التيرم الأول عبر البوابة الإلكترونية بمحافظة المنوفية...

ننشر لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 التيرم الأول محافظة المنوفية، انتهي طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الاختبارات في جميع المواد الدراسية، منذ الأسبوع الماضي، والآن يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية في حالة من القلق والتوتر في انتظار ظهور إعلان النتائج.

وفريق نجوم مصرية يتابع معكم أعزائي الطلاب لحظة بلحظة ونتابع معكم آخر الأخبار عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، كما سنوفر لكم الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وستتوفر النتائج فور اعتمادها من قبل محافظ المنوفية، وفور اعتمادها يتمكن كل من معرفة نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 التيرم الأول:

أشار بعض المسئولين من قبل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية علي أن عمليات الاختبارات قد تمت بسلام وآمان تام، وقد جاءت الاختبارات في مستوي الطالب المتوسط، وكانت جميع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي لم تشمل آي أسئلة من خارج الكتب المدرسية، ولم تلتقي مديرية التربية والتعليم آي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، والجدير بالذكر أن الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة المنوفية ما يقرب من 107 ألف طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2019:

بدأت جميع الكنترولات في محافظة المنوفية في أقصي من السرعة علي الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وكذلك رصد الدرجات في جميع المواد الدراسية، وذلك في مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية، ومادة العلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية، ومادة الهندسة، ومادة الجبر والإحصاء، وفور الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق يقوم محافظ المنوفية باعتماد النتائج، ويستطيع كل طالب بمحافظة المنوفية وأيضاً الإدارات التابعة من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.