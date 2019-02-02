احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019 الترم الأول- روابط مباشرة لنتيجة “الصف...

أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019 على الإعلان رسمياً عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والتي ينتظرها طلاب الصف الثالث الإعدادي على أحر من الجمر، ومن المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 عبر الموقع الخاص بالمديرية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، وبعد أن يعتمدها محافظ القليوبية .

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019

حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019 من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب على مستوي جميع مراحل التعليم الأساسي، حيث أصبح الصف الثالث الإعدادي هو العام الدراسي الوحيد الذي يعد شهادة وليس نقل، بداية من العام الحالي، بعد أن صدر قرار من جانب وزارة التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام الحالي وتصبح سنة نقل عادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)



لجميع طلاب ثالثة إعدادي إذا أردت معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية ، قبل الجميع قم بكتابة تعليق أسفل الخبر يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسنعرض نتيجتك .

نتيجة إعدادية القليوبية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

حيث يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء نتيجة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019، بفارغ الصبر، بعد أن تنتهي امتحانات نتيجة إعدادية القليوبية 2019 يوم الخميس القادم، ومن المتوقع أن يعتمد محافظ القليوبية نتيجة الشعادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 الترم الأول خلال نهاية الأسبوع القادم، بعد أن تنتهي مديرية التربية والتعليم من جميع أعمال الكنترول.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فور اعتمادها من المحافظ، ويتوجب على التلاميذ اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

الضغط على زر عرض النتيجة

لتظهر النتيجة المراد الاستعلام عنها بالتفصيل

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية