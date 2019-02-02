نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس “نصف العام” عبر موقع وزارة...

يترقب جميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول، ومن المتوقع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول خلال الأيام المقبلة، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، أما الآن يعيش كافة الطلاب حالة من القلق والتوتر في انتظار ظهور النتائج.

عمل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجد واجتهاد وبذلوا قصاره جهدهم حتي يستطيعوا الوصول إلي الدرجات النهائية، وهناك من يرغب في الوصول إلي الأوائل وأوائل المحافظات والجمهورية، وذلك يحتاج إلي كثر من الجهد والتعب وسهر الليالي، ويبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن النتائج للتعرف علي مستوياتهم العلمية، وكيف كان حصادهم في الترم الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019:

نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول:

سنتابع معكم من خلال هذه المقالة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول، لحظة بلحظة وسنوفيكم بأخر التحديثات، والمتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات بكفر الشيخ وجميع إداراتها قبل البدء بالترم الثاني، كما أننا سنوفر لكم الروابط لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب.

ولقد تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية حوالي 107 طالب وطالبة، وجاءت الاختبارات في جميع المواد الدراسية منها مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الأجنبية، ومادة الهندسة، ومادة الجبر والإحصاء، ومادة العلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية، ومادة التربية الفنية، كانت جميع الأسئلة مباشرة ولم تلتقي مديرية التربية والتعليم آي شكاوي من الامتحانات.

ما زالنا نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الفصل الدراسي الأول، كما أن هناك عدد من المحافظات مثل محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية تم الإعلان عنهم، وخلال الأيام القليلة القادمة يتم الإعلان عن باقي المحافظات.